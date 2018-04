Vidéo – Ldc : Sadio Mané marque et permet à Liverpool de mener 3-0 face à City

GALSEN221 – Liverpool et Sadio Mané sont en train de déjouer tous les pronostics ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City. Alors que les Sky Blues étaient présentés comme les favoris de cette double confrontation, les Reds ont très rapidement montré qu’ils n’étaient pas là par hasard en marquant très rapidement par l’intermédiaire de Salah (12’) avant que Chamberlain ne double la mise huit minute plus tard. Déjà auteur de six buts dans la compétition, le fer de lance des Lions, Sadio Mané puisque c’est de lui qu’il s’agit, alourdit un peu plus la marque à la demi-heure de jeu. Trois buts à zéro donc pour Liverpool qui s’est mis d’emblée sur de bons rails.

