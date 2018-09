Sadio Mané est en feu en ce début de saison. Contre Leicester samedi, le Sénégalais n’a attendu que 10 minutes pour ouvrir le score pour Liverpool.

Robertson passe en puissance sur la gauche et adresse un centre parfait dans la surface vers Mané. L’attaquant des Reds enchaîne contrôle-frappe pour tromper Schmeichel en force ! Liverpool prend déjà les devants et Sadio Mané inscrit là, son 4è but de la saison.