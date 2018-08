Vidéo : le décryptage du combat Modou Lo – Balla Gaye 2 par Tapha Guèye

GALSEN221 – Moustapha Guèye était logiquement présent au premier face to face qui s’est tenu le weekend dernier entre Modou Lo et Balla Gaye 2. Accroché par nos confrères de LeuzTv, l’ancien Tigre de Fass n’a pas manqué de se prononcer sur ce choc tant attendu par les amateurs de lutte. S’il estime que les deux protagonistes peuvent se permettre de lutter ensemble quatre à cinq fois du fait de leur rang mais aussi de l’engouement que leur combat suscite, le chroniqueur de la TFM s’est également prononcé sur le caractère politique que pourrait prendre l’événement après que le promoteur ait avoué qu’il s’agit de sa manière à lui de battre campagne pour le président Macky Sall qui souhaite obtenir un second mandat lors de l’élection présidentielle de 2019.