GALSEN221 – Gorgui Sy Dieng a réussi à se faire un nom aux Etats-Unis depuis son arrivée en NBA. Auteur de prestations à la hauteur, au milieu des meilleurs joueurs du monde, il a fait sensation la nuit dernière en réalisant un geste de grande classe devant le célèbre et tant respecté James Harden. Assez pour que l’image soit repassée en boucle aux Usa et qu’elle soit partagée sur les réseaux sociaux. « Nice One mister » Dieng.

