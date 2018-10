GALSEN221 – Gouy Gui fait partie de ces lutteurs de la nouvelle génération qui ont été victimes du phénomène du dopage. Forcément, ils l’ont tous payé cher. Et les plus chanceux ont dû se donner corps et âme pour tenter de se doter d’une force, naturelle cette fois. Face à Lamine Samba, le « Baobab » est passé aux aveux en se confessant sur son passé de sportif dopé.