Vidéo : les “missiles” du marabout de Bombardier avant le début du combat

GALSEN221 – Bombardier pensait avoir mis toutes les chances de son côté pour conserver sa couronne avant d’affronter Eumeu Sène. Son marabout également, très actif, pensait sortir vainqueur du duel à distance qui l’opposait à son homologue du camp adverse. Malheureusement pour le désormais ex roi des arènes et malgré les gris-gris de son “mara”, Eumeu Sène était dans un grand soir et il a fini par prendre place sur le trône de l’arène sénégalaise au terme d’un combat qui aura fait long feu.

Galsen221.com