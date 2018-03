GALSEN221 – Balla Gaye 2, l’ancien roi des arènes, va faire son grand retour ce samedi 31 mars face à Gris-Bordeaux. Malgré ses récents revers, le « Lion » de Guédiawaye reste un redoutable adversaire dont la force et la technicité ne sont plus à prouver. En atteste le top 3 de ses plus belles victoires depuis le début de sa carrière dans la lutte sénégalaise.

