GALSEN221 – Sa Thiès et Ama Baldé vont s’affronter ce dimanche 11 mars avec en jeu une place de choix dans la course au cercle très fermé des “VIP” de l’arène sénégalaise. Lors de leur dernier face à face, les deux lutteurs ont assuré le show et promis du spectacle à leurs fans. Nous vous proposons de revivre leur dernier échange avant le jour de vérité.

