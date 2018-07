Vidéo : l’hommage du coach des « Lions » du basket au public sénégalais

Abdourahmane Ndiaye tire le bilan du Tournoi de Dakar. Le sélectionneur des lions qui dit être satisfait a confié que les « joueurs ont montré qu’ils avaient du cœur, qu’ils savaient jouer ensemble et qu’il y avait un collectif défensif qu’on essaie de mettre en place ». Le technicien sénégalais d’ajouter en conférence de presse d’après match : « je suis satisfait de mes joueurs qui se sont donnés à fond pour faire plaisir à leur public. Il y avait une communion entre les joueurs et le public. Le basket au Sénégal c’est quelque chose d’important. Il y a eu une histoire, les gens sont passionnés. Aujourd’hui je suis fier de voir ce public qui est exalté parce que ce qu’on a mis en place. Et cela pour nous c’est important ».

Avec Senego