Vidéo – Ligue des Champions : Sadio Mané récompensé pour son troisième but contre Porto

GALSEN221 – Sadio Mané était devenu face à Porto, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le premier joueur sénégalais de l’histoire à inscrire un triplé dans la prestigieuse compétition. Alors que son équipe s’était largement imposée grâce à lui (0-5), le fer de lance de l’équipe nationale du Sénégal continue de surfer sur la vague de cette performance historique. En effet, son troisième et dernier but face au club portugais a été désigné comme étant le plus beau de tous ceux qui ont été inscrits lors de la manche aller des huitièmes de finale de la coupe aux « Grandes oreilles ». Une nouvelle distinction pour l’ancien messin qui, avec déjà 6 buts et l’assurance quasi-totale de disputer les quarts, espère entrer encore un peu plus dans l’histoire.

