GALSEN221 – Sadio Mané a participé à la large victoire de Liverpool sur sa pelouse face à l’Etoile Rouge de Belgrade (4-0), en inscrivant le dernier but de la partie. Pourtant, la soirée a failli virer au cauchemar pour l’international Sénégalais qui avait raté un penalty quelques minutes plus tôt. Avec cette réalisation, l’ancien messin inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions.