Vidéo – L’intégralité du face à face entre Siteu et Gouy Gui

Gouye Gui de l’école de lutte Mor Fadam et Siteu de l’écurie Lansar se sont rencontrés pour un deuxième face to face dans les locaux de la Tfm ce samedi vers 21 heures. Une rencontre qui a réuni le staff de Paf Production et différents acteurs de la lutte. Les deux protagonistes nous ont offert un grand show . L’on se rappelle que lors de leur premier face à face tenu à la Place du Souvenir, Siteu tout comme Gouye-Gui se sont tancés. Chacun a voulu prendre le dessus sur l’autre.Voici l’intégralité du deuxième face à face.