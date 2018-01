GALSEN221 – Malick Thiandoum, un des chroniqueurs et animateurs vedettes de la lutte sénégalaise, ne pouvait pas rester silencieux face au choc à venir, ce dimanche, entre Modou Lo et Lac de Guiers 2. Témoin de leur première confrontation, il écarte l’option du nul et parle d’un combat qui sera âprement disputé. Avis donc aux amateurs: le spectacle sera au rendez-vous.

