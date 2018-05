Le 28 juin 2016, Mané signe cinq ans au Liverpool Football Club pour 36 millions d’euros4. Il devient le troisième sénégalais à rejoindre le club après El Hadji Diouf et Salif Diao.

Mané fait ses débuts le 14 août contre Arsenal et marque le but de la victoire 4-3. Positionné sur l’aile, il devient rapidement une arme offensive intéressante pour Liverpool. En février 2017, Mané réalise un doublé éclair en l’espace de deux minutes contre les Spurs de Tottenham et donne la première victoire en championnat de l’année à son équipe. La saison du joueur est entrecoupée de nombreuses blessures mais malgré cela, il est le meilleur canonnier de son équipe avec treize buts.

Mané se blesse lors du derby contre Everton en avril et doit mettre un terme à sa saison. Il est nommé dans l’équipe-type de la saison de Premier League 2016-20178. Un temps proche de la première place du championnat, les Reds terminent quatrième. Selon l’ancien milieu de Liverpool, Steven Gerrard, l’absence de Mané « a coûté le titre » à Liverpool.

Sur cette vidéo Mame Fatou Ndoye nous dévoile, la Vie de Sadio Mané à Liverpool: Piscine, maison et voiture de luxe.