GALSEN221 – Le ministre des Sports, Matar Ba, a reçu ce lundi 14 mai dans ses locaux l’association des lutteurs qui est actuellement engagée dans un bras de fer avec le Cng. Amenés par des anciennes gloires à l’image de Double Less ou encore Mbaye Guèye, les lutteurs ont échangé avec le boss du Sport sénégalais qui a tenu à préciser qu’il s’agissait d’une invitation et non d’une convocation.

