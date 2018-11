GALSEN221 – Le Paris Saint-Germain va disputer ce vendredi un match au sommet de la Ligue 1 française face à Lille qui occupe la deuxième place du classement. Une rencontre décisive, car pouvant permettre au PSG de compter 11 points d’avance sur son dauphin, qui ne semble pas effrayer les deux stars du club que sont Neymar et Mbappé. Et pour cause, les deux compères ont fait une arrivée au stade pour le moins spectaculaire en se déguisant en braqueurs de banque. Un clin d’œil à la série « Casa de Papel » dont la troisième, très attendue par les cinéphiles, saison devrait très prochainement voir le jour.