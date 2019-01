GALSEN221 – Aliou Cissé était nominé parmi les candidats au titre de Meilleur entraîneur de l’année. Malheureusement pour lui, il devra prendre son mal en patience puisque c’est le technicien français du Maroc, Hervé Renard, qui a été sacré. Désireux de remporter la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera cet été en Egypte, le sélectionneur de l’équipe national du Sénégal aura l’occasion de retenter sa chance en janvier prochain si les “Lions” arrivent à tirer leur épingle du jeu.

Hervé Renard is the Men’s Coach of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/a48PISqpiy