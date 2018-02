(Vidéo) Modou Lo – Ama Baldé : l’histoire a donné raison à Malick Thiandoum

GALSEN221 – Malick Thiandoum n’est plus à présenter dans le monde de la lutte sénégalaise. C’est un fin chroniqueur qui a montré au fil du temps la pertinence de ses dires. A preuve, en janvier 2016 déjà, il y a deux ans, il ouvrait la porte à un combat entre Modou Lo et Ama Baldé. Les deux lutteurs qui sont plus que jamais proches d’en découdre après la victoire de ce dernier sur Papa Sow ce samedi.

Au temps, Malick Thiandoum déclarait que le fils de Falaye Baldé est en droit de réclamer les « VIP » car ayant fait ses preuves. Deux longues années plus tard, le chroniqueur qui prédisait un « combat populaire » entre le Pikinois et le Parcellois devrait voir l’histoire lui donner raison dans les mois à venir.

Galsen221.com