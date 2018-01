Vidéo – Modou Lo : Bombardier et Eumeu Sène dans le viseur

Modou Lô et son entourage, Birame Gningue et Adama Faye sont revenus sur le combat et les perspectives qui l’attendent pour son futur dans l’arène. D’abord pour le vainqueur de dimanche dernier, Lac de Guiers 2 doit reconnaître sa défaite et passer à autre chose. Pour ses potentiels adversaires, Modou Lô n’écarte aucun lutteur et considère que Sa Thiès et Ama Baldé doivent se concentrer sur leur combat. Là où Birame Gningue affirme qu’Ama Baldé n’est pas encore au niveau de son poulain et que Balla Gaye 2, bien que vainqueur de Modou Lô est largué, dépassé par xaragne. Mieux, il affirme que Modou Lô n’a pas réellement beaucoup d’adversaires comme le prétendent les autres. Pour lui, c’est une revanche contre Bombardier et donner aussi une revanche à Eumeu Sène. Mais pour Adama Faye, un combat contre Ama Baldé est une affiche alléchante.

Senego