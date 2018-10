GALSEN221 – Plutôt qu’avec des mots, c’est à travers leurs entraînements que Balla Gaye 2 et Modou Lo font monter la sauce. Les deux champions de lutte, qui doivent s’affronter le 1er janvier prochain dans un combat qui est considéré comme le plus attendu de l’histoire de la lutte sénégalaise, multiplient les vidéos de leurs séances d’entraînement. Tout en donnant des nouvelles rassurantes à leurs fans, le « Roc » des Parcelles Assainies et le « Lion » de Guédiawaye donnent l’impression de faire dans l’intimidation.