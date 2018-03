GALSEN221 – Au-delà du fait que Mohamed Salah réalise une première saison exceptionnelle pour sa première saison sous les couleurs de Liverpool, l’international égyptien a un impact au sein même de la société anglaise voire plus loin. Et, pour cause, l’ancien joueur de l’AS Roma s’érige en figure de la lutte contre l’islamophobie.

