Vidéo – Mondial 2018 : El Hadji Diouf envoie un message aux Lions et à Sadio Mané

GALSEN221 – Mame Goor Diazaka poursuit sa série de vidéo dans le cadre de la Coupe du monde de football en Russie où il a accompagné la délégation sénégalaise qui s’est déplacée en masse pour supporter les « Lions ». Après Bécaye Mbaye dans l’avion, c’est vers El Hadji Diouf que l’artiste a dirigé la caméra frontale de son appareil. L’ancienne star du football sénégalais et idole de toute une génération en a profité pour adresser un message aux joueurs de l’équipe nationale et plus particulièrement à son successeur désigné, Sadio Mané.

