GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal a tenu sa première séance d’entraînement depuis son arrivée en Russie et plus précisément à Kaluga, son camp de base. Toujours dans la bonne humeur et la discipline, les « Lions » ont travaillé sous les ordres du sélectionneur Aliou Cissé et des membres de son staff. Pour rappel, la bande à Sadio Mané fera son entrée en lice ce mardi 19 juin face à la Pologne de Robert Lewandowski.

Galsen221.com