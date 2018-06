GALSEN221 – Si au Sénégal, les doutes subsistent quant aux capacités des « Lions » à pouvoir briller en Russie à la Coupe du monde, les médias étrangers, et non des moindres, prédisent un avenir radieux aux poulains d’Aliou Cissé. C’est le cas des spécialistes d’ESPN Brésil qui voient une qualification du Sénégal en demi et un match face au Brésil.

