GALSEN221 – Comme tout lutteur qui se respecte dans l’arène, Moussa Ndoye aspire à la progression. Il souhaite gravir les échelons et n’a plus le temps de tendre la perche à qui que soit. Ce qu’il veut, c’est de frotter aux meilleurs afin de se rapprocher davantage du cercle des ténors. Ça, c’est son objectif et il se veut clair.

