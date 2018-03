GALSEN221 – Le combat entre Modou Lo et Ama Baldé semble de plus en plus inévitable. Dans l’air du temps après la victoire de ce dernier face à Papa Sow, le choc entre les deux lutteurs est plus que jamais envisagé. Dans ce sens, l’ancien champion Moustapha Guèye, en sa qualité de fin technicien, s’est vu interrogé à ce sujet et il n’a pas hésité à donner son analyse ainsi que ses appréciations.

