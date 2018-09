GALSEN221 – L’entourage de Balla Gaye 2 est actuellement à pied d’œuvre pour préparer le combat de choc qui opposera Balla Gaye 2 à Modou Lo, le 1er janvier prochain. C’est Double Less, le père de l’ancien roi des arènes, qui l’a révélé au micro de nos confrères de Pikini. Il soutient que rien ne sera laissé au hasard et que tout sera mis du côté de sa progéniture. Comme on dit: un homme averti en vaut deux, “Kharagne” Lo.