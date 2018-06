Vidéo – Ndogou de Ama Baldé: Balla Gaye « Ama Baldé a des ambitions»

Actuellement, le fils de Falaye Baldé fait partie de ces ténors qui seront difficiles à trouver un adversaire. Ainsi, il ne peut pas se mesurer à Sa Thiès et Lac 2 pour raisons familiales. Au moment où une revanche de Tapha Tine n’est pas à l’ordre du jour compte tenu du fait qu’il partage la cour des grands avec Eumeu Sène et Boy Niang 2 ses voisins. Comme quoi, le théoricien de Thiaw sa khir n’a que deux adversaires, Bombardier et Gris Bordeaux. Si le Roi semble hors de portée pour Ama Baldé, le duel contre le Tigre de Fass est plus approprié. Cerise sur le gâteau, le clan du troisième tigre de Fass est prêt à affronter le leader de l’école de Falaye Baldé.

Dans cette vidéo tournée chez Ama Baldé Balla gaye 2 se confie sur ce dernier et ses ambitions.