GALSEN221 – Coach d’un des plus grands lutteurs que compte l’arène sénégalaise, en l’occurrence Modou Lo, Pape Mbaye a reçu l’invitation de faire une analyse pointue du choc entre Gris-Bordeaux et Balla Gaye 2. Chose qu’il a faite avec minutie et objectivité.

