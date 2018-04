(Vidéo + Photos) Le self-control de Sadio Mané face à la provocation d’Ederson

GALSEN221 – Sadio Mané a une nouvelle fois montré le mental d’acier qui est le sien lors du quart de finale retour face à Manchester City, hier mercredi. Après une faute de l’international sénégalais, le portier des Sky Blues, qui avait eu un antécédent avec ce dernier qui l’avait blessé en championnat, s’est empressé de s’en prendre à lui et le bousculer à plusieurs reprises. Gardant son calme, l’ancien messin n’a pas jugé nécessaire de réagir comme l’aurait souhaité son adversaire qui tentait de le faire craquer sous les yeux de l’arbitre. S’il n’est jamais facile de garder ses nerfs en étant mené dans un match aussi important, le fer de lance des Lions a prouvé qu’il est également un grand joueur par le comportement et qu’il en faut beaucoup plus pour le sortir de son match

