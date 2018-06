(Vidéo + Photos) Mondial – Egypte : le torchon brûle entre Mohamed Salah et sa fédération

Rmcsport – Et si Mohamed Salah mettait un terme à sa carrière internationale avec l’équipe d’Egypte? C’est ce que sous-entend CNN, évoquant un mal-être profond de la star des Phararons suite à la polémique née de ses photos prises avec le controversé dirigeant de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov.

Mohamed Salah et la sélection d’Egypte, nouvel épisode. Après l’affaire de l’image du joueur, exploitée contre son gré avant la Coupe du monde, la star des Pharaons envisagerait tout simplement de se mettre en retrait de son équipe nationale après le Mondial. La raison? Son mal-être lié aux photos qui ont été prises de lui avec le leader controversé de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui ont provoqué l’indignation des organisations de défense des droits de l’homme.

Absent du premier match de l’Egypte en Russie (défaite contre l’Uruguay, 1-0) et buteur en vain contre le pays-hôte (3-1), Mohamed Salah avait été pris en photo aux côtés du dirigeant tchétchène. Vendredi, le joueur de Liverpool a été reçu à dîner avec le reste de sa sélection à Grozny, à la veille de son départ pour Volgograd où elle affronte lundi l’Arabie saoudite (16h), dans un match sans enjeux puisque les Pharaons sont éliminés. Kadyrov, soucieux de profiter de l’image de sa star, lui a attribué à cette occasion le titre honorique de citoyen tchétchène.

L’agence média RT a publié une vidéo (à voir juste au-dessus) dans laquelle on voit Salah sourire au moment du discours de Kadyrov et lorsque ce dernier épingle le badge du drapeau tchétchène à son maillot international. Une vidéo et des sourires qui passent mal, de quoi provoquer une polémique beaucoup trop compliquée à gérer pour Mohamed Salah, qui envisagerait de quitter l’équipe nationale d’Egypte après le Mondial, touché par la situation et pas du tout en accord avec ce qui s’est produit en Tchétchénie, au camp de base de sa sélection. Ce dernier, précise CNN, ne souhaiterait pas voir son nom associer à autre chose que du football et ne veut pas voir son image utilisée à des fins politiques.

Rmc Sport