Vidéo : premier entraînement des Lions avec leurs nouveaux maillots Puma

GALSEN221 – Le Sénégal et Puma ont signé un nouvel accord comme annoncé après la qualification au Mondial 2018. Alors que les Lions vont disputer deux matches amicaux face à l’Ouzbékistan (23 mars, Maroc) et à la Bosnie (27 mars, France), les joueurs ont porté leurs nouvelles tenues issues de la firme allemande à l’occasion de leur première séance d’entraînement. Après avoir vu les premiers jeux de maillots mis à la disposition de la bande à Sadio Mané, on peut dire que (pour l’heure en tout cas) Puma ne nous a pas (encore) « négligé ».

