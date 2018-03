GALSEN221 – A l’occasion de la conférence de presse tenue par Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni, Sokhna Dieng Mbacké a tenu un discours qui ne laisse aucune place au doute, en direction de l’Alliance pour la République (Apr) et du président de la République Macky Sall. Des propos qui viennent alors que l’élection présidentielle de 2019 se profile et que les camps commencent à se former dans l’arène politique sénégalaise.

