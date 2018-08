Entre le jeune promoteur de lutte et la famille de Balla Gaye 2 ça ne semble pas bien aller même si Prince semble nier cette évidence. Au micro de Senego, le patron de PABC Evens, après avoir tiré à boulets rouges sur Sa Thiès, le fils de Double Less, a dit sa volonté d’organiser le duel Balla Gaye2 vs Boye Niang2…