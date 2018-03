Vidéo: Réaction de Balla Gaye 2 après sa victoire sur gris bordeaux

C’est un Balla Gaye avec un calme olympien qui s’est adressé au téléspectateur. Le lion de Guédiawaye était étrangement calme. Balla Gaye a exprimé sa gratitude à Aziz ndiaye et à sa famille. Il a tenu à remercier Ama Baldé qui l’a beaucoup aidé dans ses entrainements. Il a indiqué qu’il a lutté avec une blessure et que c’est la raison pour laquelle il s’est retenu, il fallait qu’il gère son combat.Il indique qu’il s’est blessé au dos de ce fait il a préféré opter pour la bagarre plus que sur la lutte qui pourtant qui est son fort.