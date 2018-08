GALSEN221 – Modou « Kharagne » Lo est un champion de lutte qu’on ne présente plus aux Sénégalais qui en ont un de leurs préférés. Et s’il est l’un des lutteurs les plus appréciés de l’arène, ce n’est pas pour rien. Il suffit de jeter un coup d’oeil sur le parcours qui est le sien avant d’affronter Balla Gaye 2 le 1er janvier prochain. Un adversaire qui lui a infligé l’une des deux défaites qu’il a eues à subir depuis le début de sa carrière.