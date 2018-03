Vidéo : retour sur les parcours de Balla Gaye 2 et Gris-Bordeaux

GALSEN221 – Ce samedi 31 mars, au stade Léopold Sédar Senghor, va se tenir le combat le plus attendu de l’année, à savoir la confrontation entre Balla Gaye 2 et Gris-Bordeaux qui sont chacun dans l’obligation de s’imposer pour ne pas plonger dans un gouffre dont ils pourraient ne plus jamais sortir. Après s’être lancés des piques pendant de long moment, l’heure de vérité est plus que jamais proche. En attendant de voir les deux protagonistes en découdre au cœur de l’arène, nous vous proposons de revenir sur les parcours du « Lion » de Guédiawaye et du « Tigre » de Fass.

