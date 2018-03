Vidéo: Reug reug humilie Elton

L’avant dernier combat entre Elton et Reug Reug s’est joué en deux (2) périodes où après dix (10) minutes, la situation n’a pas été décantée par l’un ou l’autre. Reug Reug, après six (6) minutes de balancements de bras a pris les choses en main avec plusieurs entrées avérées inefficaces car son adversaire Elton n’est pas facile à manœuvrer.

La précision sur les coups de poing n’étant pas au rendez-vous, Reug Reug a fait jouer son endurance, sa condition physique et son talent en lutte pure. Entrant dans la garde de Elton, Reug Reug n’a pu le soulever, opte pour la ceinture arrière (weur ndombo). Elton résiste et prend deux coups qui le font changer de position. Reug reug tente de nouveau l’arracher, Elton campe sur son poids et le croc en jambes fatal (caxabal) a eu raison de lieutenant de Balla Gaye 2.