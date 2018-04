GALSEN221 – Reug Reug et Bébé Diène se sont affrontés à de multiples reprises, pour un avantage certain du premier en terme de victimes. Interrogé sur leur rivalité, le récent tombeur de Elton a remis Bébé Diène à sa place en déclarant l’avoir battu cinq (5) fois en six (6) confrontations, tout en précisant ne pas faire une fixation sur lui.

Galsen221.com