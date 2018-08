Vidéo – Révélation de Max Mbargane : « j’ai formé Bombardier »

GALSEN221 – Max Mbargane n’est plus à présenter dans le milieu de la lutte sénégalaise. Ancien lutteur reconverti en formateur ou encore chroniqueur, il a accordé un large entretien à nos confrères de Leuz Tv. Handicapé par une blessure qui l’a contraint à mettre un terme à sa carrière, il a décidé de mettre à profit son expérience et son talent en formant un nombre important de lutteurs depuis qu’il a entrepris sa reconversion. Dans ce sens, il révèle que parmi les lutteurs qu’il a formé figure un certain Bombardier, le « Mbourois » qui a perdu sa couronne de roi des arènes il y a quelques semaines face à Eumeu Sène.