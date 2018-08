GALSEN221 – Gaston Mbengue, au cours de l’entretien qu’il a accordé à nos confrères de Senego, s’est prononcé sur les récents problèmes judiciaires de Aziz Ndiaye. Pour lui, il n’y a aucun doute, l’ancien promoteur de lutte et opérateur économique est victime d’un acharnement. Mieux, le « Don King » de l’arène sénégalaise prend même la défense du mis en cause et plaide en sa faveur

Galsen221.com