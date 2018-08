GALSEN221 – Sa Thiès s’est prononcé sur le grand combat qui opposera son grand frère et ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, à Modou Lo en début d’année prochaine. Pour lui, ce n’est plus l’heure de tergiverser. L’objectif est clair : faire mordre la poussière une seconde fois au « Roc » des Parcelles Assainies. Le fils de Double Less tire également le bilan de sa saison et se projette sur l’avenir.

