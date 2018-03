Le classement des meilleurs buteurs sénégalais qui est dominé par l’attaquant de Liverpool Sadio Mané qui a inscrit 15 buts toutes compétitions (dont 9 en championnat).

Ils sont 12 au total à avoir inscrit plus de 5 buts toutes compétitions. C’est Makhete Diop de Al Ahli avec ses 13 buts (dont 9 en championnat) et Moussa Konaté de Amiens et qui a débuté la saison au FC Sion avec ses 12 buts (dont 10 en championnat) qui complètent le podium.