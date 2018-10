L’attaquant sénégalais de Liverpool a participé à la victoire des siens contre Cardiff City (4-1). Sadio Mané a marqué un doublé et compte actuellement 6 buts en Premier League. Il s’offre aussi un record puisqu’il est le premier Sénégalais à marquer 50 buts dans le championnat anglais.

Sadio Mane became the 7th African player to score 50 Premier League goals.

And he did it in style… pic.twitter.com/LTeThR7jAT

— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2018