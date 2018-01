L’international sénégalais Mbaye Niang a marqué un superbe but devant Bologne. Sur une passe en profondeur, il crochète et met dans le vent le défenseur de Bologne. D’une frappe enroulée, il bat le portier et aggrave le score pour Torino. Mbaye Niang a joué quinze (15) match dont douze (12) comme titulaire et a marqué son deuxième but de la saison.

senego