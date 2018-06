GALSEN221 – Depuis le début de leur regroupement, les « Lions » nous ont habitué aux bonnes ambiances et aux vidéos à travers lesquelles on peut les voir se lâcher sur de la musique. Le plus souvent du Mbalakh. A la veille de leur rencontre face au Japon, les poulains d’Aliou Cissé se font plaisir en mettant l’ambiance dans le bus sur « Mirna » de Waly Seck.

