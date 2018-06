GALSEN221 – Après avoir ouvert le score très tôt dans la partie, l’équipe nationale du Sénégal courait derrière un deuxième but. Mais, c’était sans compter sur la détermination du Japon qui, profitant d’un léger relâchement de la défense des « Lions », a réussi à égaliser grâce à un but de Inui à un peu moins de 10 minutes de la fin de la première période. Un but partout donc entre le Sénégal et le Japon.

Galsen221.com