GALSEN221 – Le Japon ne veut rien lâcher face au Sénégal et revient une deuxième fois au score, quelques minutes après le deuxième but des « Lions » inscrit par Wagué. Entré en cours de jeu et décisif sur sept (7) des huit (8) derniers buts de son équipe avant cette rencontre, Honda prouve une nouvelle fois son importance en permettant au Japon de revenir dans le match.

