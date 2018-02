Vidéo – Tapha Mbeur : « bougou gnou Modou Lo beuré ak Ama Baldé »

GALSEN221 – Tapha Mbeur prend de plus en plus d’ampleur dans le monde de la lutte sénégalaise. C’est un jeune qui, doucement mais sûrement, se fait une place dans l’arène. Habitant à Parcelles, comme Modou Lo, il a été invité à se prononcer sur un éventuel combat entre le Roc des Parcelles Assainies et Ama Baldé. S’il reconnait les qualités de champion de ce dernier, Tapha soutient que lui et les autres habitants des Parcelles qui soutiennent « Xaragne » préfèrent que ce combat n’ait pas lieu pour le moment. Défendant sa thèse, il soutient que l’objectif de Modou Lo est de remporter le titre de roi des arènes et qu’il ne peut nullement se retourner pour regarder derrière lui alors qu’il lui reste encore un palier à franchir avant de se payer ce luxe.

Galsen221.com