GALSEN221 – Tapha Mbeur est fier de défendre les couleurs des Parcelles Assainies et il prône la solidarité entre les lutteurs de la localité. Interviewé par nos confrères de Infos Rewmi, il s’est prononcé sur le choc à venir entre Modou Lo et Balla Gaye 2. « Voisin » du Roc des Parcelles Assainies, il soutient que ce dernier va terrasser le fils de Double Less avant que lui-même ne lui fasse mordre la poussière.

Galsen221.com